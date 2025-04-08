В переполненной новосибирской школе дети учатся до 21:00

Она пояснила, что некоторые дети учатся с 8:00, а другие с 8:40. По закону вторая смена должна завершаться не позднее 19:00, однако в электронном дневнике расписание установлено до 19:35. В результате учащиеся после окончания уроков и еще идут в гардероб и приходят домой около 20:00.