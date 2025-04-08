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В переполненной новосибирской школе дети учатся до 21:00

НОВОСИБИРСК, 8 апреля, ФедералПресс. В Новосибирске дети учатся до 21:00 из-за нехватки мест. О том, как построен график в переполненной в школе «ФедералПресс» рассказала Мария П.

Источник: РИА "Новости"

«Есть дети, которые приходят к 15:30, а те, кто на индивидуальном обучении занимаются, до 21:00 занимаются. В самой школе обучение проходит до 19:35», — рассказала мама школьника.

Она пояснила, что некоторые дети учатся с 8:00, а другие с 8:40. По закону вторая смена должна завершаться не позднее 19:00, однако в электронном дневнике расписание установлено до 19:35. В результате учащиеся после окончания уроков и еще идут в гардероб и приходят домой около 20:00.

Ранее «ФедералПресс» сообщил, что учебные занятия в МАОУ СОШ № 216 начинаются не ранее 8:00 и заканчиваются не позднее 19:00, что соответствует санитарным правилам.

Напомним, в МАОУ СОШ № 216 в 2024—2025 учебном году обучается 3941 детей.