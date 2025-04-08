Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова не поедет на Кубок мира в Хорватию

В свою очередь Мельникова, так рьяно жаждавшая визита в Осиек (потому что там еще ни разу не была) утром 6 апреля выложила в телеграм-канале фото завтрака (блинчик, икра, яичница, бутерброд). И лишь вечером того же дня отреагировала на решение национальной федерации. Точнее заявила, что ничего комментировать не будет.