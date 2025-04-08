Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова не поедет на Кубок мира в Хорватию

Как известно, в прошлом месяце ряд российских гимнастов, включая Олимпийскую чемпионку-2021 Ангелину Мельникову из Воронежа, получили нейтральный статус. Он позволил им без флага и гимна вернутся на мировую арену. В это же время международная федерация гимнастики «завернула» Викторию Листунову. Мол, та посмела в сети разместить открытку к 9 мая. Но никто из наших нейтральных сборников не высказался в поддержу Олимпийской чемпионки. Побоялся лишиться столь желанного статуса.
К счастью, разум возобладал, и 5 апреля Федерация гимнастики России сообщила, что наши спортсмены не поедут в Осиек, да и следующие международные старты пропустят. Причина проста — необоснованные и предвзятые отказы при допуске. То есть с опозданием, за Листунову и других заступились.
В свою очередь Мельникова, так рьяно жаждавшая визита в Осиек (потому что там еще ни разу не была) утром 6 апреля выложила в телеграм-канале фото завтрака (блинчик, икра, яичница, бутерброд). И лишь вечером того же дня отреагировала на решение национальной федерации. Точнее заявила, что ничего комментировать не будет.
Вполне ожидаемо. Дабы не сболтнуть лишнего. Ведь сейчас многим спортсменам куда важнее выехать за границу, чем поддержать страну и своих товарищей по команде. Мол, 9 мая и прочие праздники сами по себе, мы сами по себе. Хорошо хоть федерация приняла единственное правильное решение.