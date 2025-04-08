«2526 рублей — минимальный взнос»: ФСЗН назвал сумму, которую надо внести за 2025, чтобы сформировать год страхового стажа для пенсии

Фонд соцзащиты населения Министерства труда и соцзащиты Беларуси назвал сумму, которую надо внести в качестве взноса за 2025 год, чтобы сформировать год страхового стажа на будущую пенсию. Это не менее 12 минимальных заработных плат при условии, что минимальная зарплата в 2025 равняется 726 рублям. При этом минимальный годовой размер взносов в ФСЗН составит 2526,48 рубля (726 рублей умножить на 12 месяцев и умножить на 29%).
«При поступлении на пенсионное страхование меньшей суммы взносов продолжительность страхового стажа формируется не за полный год, а пропорционально (количество месяцев и дней) размеру поступивших взносов», — отметили в ФСЗН.
Получается, что если взносов будет внесено, например, 1263 рубля, то страховой стаж за 2025 год составит лишь 6 месяцев.
В ФСЗН отметили, что в ближайшей перспективе у белорусов, которые уплачивают налог на профдоход, появится возможность доплатить взносы в фонд на пенсионное страхование для формирования страхового стажа и приобретения права на трудовую пенсию.
Ежегодно будет проводиться оценка размера взносов на пенсионное страхование, поступивших от плательщиков налога на профдоход, и, при необходимости, выставляться сумма для доплаты, которую будет возможно внести каждый год, однократно, до 31 марта и только за истекший год. Доплатить или нет — это уже будет решение самого человека, заставлять никто не станет.
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