«2526 рублей — минимальный взнос»: ФСЗН назвал сумму, которую надо внести за 2025, чтобы сформировать год страхового стажа для пенсии

Ежегодно будет проводиться оценка размера взносов на пенсионное страхование, поступивших от плательщиков налога на профдоход, и, при необходимости, выставляться сумма для доплаты, которую будет возможно внести каждый год, однократно, до 31 марта и только за истекший год. Доплатить или нет — это уже будет решение самого человека, заставлять никто не станет.