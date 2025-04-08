В Омском районе построят новое кладбище площадью 40 гектаров

Участок под размещение кладбища уже сформирован, сообщает РБК Омск. Он расположен между деревней 18 Партсъезд и посёлком Хвойный, на расстоянии около 20−25 км от города. В ближайшее время необходимо внести изменения в генеральный план Андреевского сельского поселения, после чего стартует подготовка к строительству. Проведение конкурса на определение подрядчика намечено на июль 2026 года. Точные сроки строительства пока не называются.