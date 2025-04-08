В Омском районе построят новое кладбище площадью 40 гектаров

Администрация Омска разработала план размещения нового муниципального кладбища на территории Андреевского сельского поселения. Площадь будущего объекта составит 40 гектаров, однако его строительство начнётся не раньше 2026 года, а ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2028 года.
Участок под размещение кладбища уже сформирован, сообщает РБК Омск. Он расположен между деревней 18 Партсъезд и посёлком Хвойный, на расстоянии около 20−25 км от города. В ближайшее время необходимо внести изменения в генеральный план Андреевского сельского поселения, после чего стартует подготовка к строительству. Проведение конкурса на определение подрядчика намечено на июль 2026 года. Точные сроки строительства пока не называются.
Это не единственный участок, который мэрия рассматривает для размещения кладбища. Аналогичный по площади объект планируется построить на территории Петровского сельского поселения, на землях сельхозназначения недалеко от села Петровка — примерно в 35−40 км от Омска. Здесь потребуется сначала разработать генеральный план, что планируется сделать во втором квартале 2025 года. Конкретный план мероприятий по реализации этого проекта пока отсутствует.
По информации, предоставленной мэрией в адрес комитета Омского городского Совета по вопросам ЖКХ, проекты генпланов сельских поселений уже согласованы с Министерством экономического развития РФ. Однако правительство Омской области направило заключение с замечаниями, которые должны быть устранены в течение двух месяцев.
Дополнительно город продолжает работу над другими кладбищенскими объектами. Строительство Западного кладбища рядом с Ново-Кировским, начатое ООО «Геос» из Дивногорска, затянулось — срок сдачи в 2024 году был сорван. Сейчас мэрия вносит изменения в контракт, чтобы продлить сроки работ. Ещё один проект — кладбище в районе Юго-Восточного. Сейчас компания ООО «Меклен» занимается проектно-сметной документацией. Завершить эту работу планируется до конца августа 2025 года.
Также администрация города ведет переговоры с министерством обороны РФ о передаче участка рядом с Ново-Южным кладбищем. Этот участок необходим для расширения существующего объекта, но договорённость о безвозмездной передаче пока не достигнута.
По данным мэрии, общая площадь действующих кладбищ Омска составляет 390,5 га. Из них 377,6 га уже заняты, что объясняет острую необходимость в создании новых мест захоронения.