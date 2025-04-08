Минобразования запускает горячую линию по вступительной кампании в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства образования.
В сообщении сказано, что с 8 апреля во всех вузах Беларуси была открыта горячая линия по вопросам, касающимся приемной кампании 2025 года. В пресс-службе обратили внимание, что с 9 апреля горячая линия заработает в Министерстве образования.
Сообщается, что на горячую линию можно будет обращаться и абитуриентам, и их родителям за информацией, которая связана со вступительной компанией 2025 года. В Минобразования уточнили, что работать горячая линия будет в будние дни в период с 09.00 до 18.00. С 13.00 до 14.00 предусмотрен перерыв на обед. Звонить необходимо по номеру: 8 (017) 222 43 12.
Вместе с тем сказано, что с 9 по 15 апреля можно будет проконсультироваться по вопросам вступительной кампании, а с 12 по 30 мая — по вопросам «организации итоговой аттестации по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования, а именно организации и проведению ЦЭ».
Тем временем Минобразования сказало, сколько россиян примут в вузы Беларуси без экзаменов.
Ранее министр образования Иванец высказался о поступлении белорусских абитуриентов в Польшу: «К нам бы они не поступили бы ни на платные, ни на бюджет».