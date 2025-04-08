Минобразования запускает горячую линию по вступительной кампании в Беларуси

Сообщается, что на горячую линию можно будет обращаться и абитуриентам, и их родителям за информацией, которая связана со вступительной компанией 2025 года. В Минобразования уточнили, что работать горячая линия будет в будние дни в период с 09.00 до 18.00. С 13.00 до 14.00 предусмотрен перерыв на обед. Звонить необходимо по номеру: 8 (017) 222 43 12.