«Супруги состоят в браке более 47 лет». В Осиповичах 67-летняя женщина вылила кастрюлю с кипятком на мужа в момент ссоры

Сообщается, что мужчина сам себе вызвал скорую. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего в больницу с ожогами. Следователи смогли установить, что утром указанного дня 73-летний мужчина уехал на дачу, которая находится в Осиповичском районе. Домой он вернулся к обеду в пьяном состоянии. Именно в этот момент случился конфликт с женой.