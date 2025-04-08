«Супруги состоят в браке более 47 лет». В Осиповичах 67-летняя женщина вылила кастрюлю с кипятком на мужа в момент ссоры

В Осиповичах пенсионерка вылила кастрюлю с кипятком на мужа в момент ссоры. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
В сообщении сказано, что 8 февраля 2025 года в Осиповичах между супругами случился конфликт. В порыве эмоций пожилая женщина, занимавшаяся приготовлением еды, схватила с газовой плиты кастрюлю с кипятком и вылила ее на супруга.
Сообщается, что мужчина сам себе вызвал скорую. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего в больницу с ожогами. Следователи смогли установить, что утром указанного дня 73-летний мужчина уехал на дачу, которая находится в Осиповичском районе. Домой он вернулся к обеду в пьяном состоянии. Именно в этот момент случился конфликт с женой.
«Не выдержав необоснованных оскорблений в свой адрес, женщина выплеснула содержимое кастрюли на нетрезвого мужчину… Установлено, что пожилые супруги состоят в браке более 47 лет», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что действия 67-летней женщины были квалифицированы по пункту 1 части 2 статьи 147 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого телесного повреждения в отношении заведомо престарелого лица.
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