Сезон гонок на горных велосипедах стартовал в Суворовском

Первые гонки года на горных велосипедах прошли в Суворовском жилом районе. В них приняли участие около 100 спортсменов из регионов ЮФО, ДНР и ЛНР в различных возрастных категориях. Соревнования проходили на велобеговой трассе «Горный манеж».
Дети младше 6 лет участвовали в гонках на беговелах на маленькой площадке с множеством поворотов, но без препятствий. Велосипедисты старше 6 лет соревновались на комбинированной трассе с препятствиями. Участники старше 14 лет должны были пройти максимальное количество кругов за установленное время. Один круг составлял 4,6 км, а общий подъем — 130 метров.
По словам участников, соревновательная трасса, которая, благодаря спортсменам и застройщику ВКБ-Новостройки, с каждым годом становится все интереснее и сложнее, это дополнительный вызов для гонщиков.
Напомним, что в этом году на трассе появился еще один элемент — первый в Ростовской области веломост. Конструкция сочетает в себе смотровую площадку для пешеходов и собственно проезжую часть для велосипедистов. Находится мост на входе в парк им. 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Благодаря новой конструкции болельщики получили возможность безопасно наблюдать за состязаниями с максимально близкого расстояния.
Случаются на трассе и необычные ситуации. Одна из участниц, Елизавета Вавилова, пробила колесо, из-за чего продолжить гонку на этом велосипеде уже не могла. Девушка нестандартно вышла из ситуации — сняла оба колеса и с рамой под мышкой побежала по трассе ногами. Правила она в этом случае не нарушила. А через несколько километров организаторы передали ей новые колеса. В итоге, Елизавета Вавилова заняла первое место в своей возрастной категории.
Подробную информацию о соревновании можно узнать в сообществе по маунтинбайку во ВКонтакте.