Сезон гонок на горных велосипедах стартовал в Суворовском

Случаются на трассе и необычные ситуации. Одна из участниц, Елизавета Вавилова, пробила колесо, из-за чего продолжить гонку на этом велосипеде уже не могла. Девушка нестандартно вышла из ситуации — сняла оба колеса и с рамой под мышкой побежала по трассе ногами. Правила она в этом случае не нарушила. А через несколько километров организаторы передали ей новые колеса. В итоге, Елизавета Вавилова заняла первое место в своей возрастной категории.