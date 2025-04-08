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В Ростове планируют назначить нового директора ДИЗО

В Ростове рассмотрят назначение нового директора департамента имущественно-земельных отношений.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове предложили назначить нового директора департамента имущественно-земельных отношений. Проект собираются рассмотреть в ходе заседания Гордумы 15 апреля. Соответствующий документ опубликован на портале городской Думы и администрации города.

Гордума рассмотрит представление Александра Скрябина о согласовании назначения нового руководителя. Согласно документу, им может стать Александр Шанько.

Известно, что ранее Шанько возглавлял правовой отдел в министерстве имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области.

Отметим, в настоящее время должность директора ДИЗО занимает Ирина Смирягина.