В Ростове планируют назначить нового директора ДИЗО

В Ростове предложили назначить нового директора департамента имущественно-земельных отношений. Проект собираются рассмотреть в ходе заседания Гордумы 15 апреля. Соответствующий документ опубликован на портале городской Думы и администрации города.
Гордума рассмотрит представление Александра Скрябина о согласовании назначения нового руководителя. Согласно документу, им может стать Александр Шанько.
Известно, что ранее Шанько возглавлял правовой отдел в министерстве имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области.
Отметим, в настоящее время должность директора ДИЗО занимает Ирина Смирягина.