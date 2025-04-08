В Омске на набережной опять образовался провал

В центре Омска на набережной Академика Каримова местные жители обнаружили крупный провал в дорожном покрытии. Информация об этом появилась в социальных сетях.
Очевидцы сообщают, что вокруг образовавшейся ямы асфальт имеет множественные трещины, которые продолжают увеличиваться. Для безопасности территорию оградили металлическим забором.
Городская администрация сообщила, что не сможет заняться ремонтом этого участка, поскольку он находится в федеральной собственности, а не в ведении муниципалитета. За разъяснениями жителям рекомендуется обратиться в территориальное управление Росимущества по Омской области.
Похожий провал на этой же набережной появился в прошлом году. Их даже навещал мэр Омска Сергей Шелест. Он отметил, что территория, на которой находится дыра в асфальте, принадлежит предпринимателю.