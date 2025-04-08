Улицу Библиотечную закроют в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в связи с проведением строительно-монтажных работ по прокладке инженерных сетей с 21 апреля по 21 июля закроют движение транспорта по улице Библиотечная. Проехать нельзя будет по участку от улицы Гагарина до улицы Мира.