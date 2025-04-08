Улицу Библиотечную закроют в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в связи с проведением строительно-монтажных работ по прокладке инженерных сетей с 21 апреля по 21 июля закроют движение транспорта по улице Библиотечная. Проехать нельзя будет по участку от улицы Гагарина до улицы Мира.
«Движение автотранспорта будет направлено по улицам Гагарина, Педагогическая, Мира. Схема движения общественного транспорта не изменится», — сообщили в пресс-службе администрации.
Горожан и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать маршруту передвижения.