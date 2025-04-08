Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицу Библиотечную закроют в Екатеринбурге

В городе начались работы по прокладке инженерных сетей.

Источник: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге в связи с проведением строительно-монтажных работ по прокладке инженерных сетей с 21 апреля по 21 июля закроют движение транспорта по улице Библиотечная. Проехать нельзя будет по участку от улицы Гагарина до улицы Мира.

«Движение автотранспорта будет направлено по улицам Гагарина, Педагогическая, Мира. Схема движения общественного транспорта не изменится», — сообщили в пресс-службе администрации.

Горожан и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать маршруту передвижения.