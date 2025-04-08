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В Ростовской области наблюдаются более 16 тысяч беременных

В День беременных в Ростове для будущих родителей провели ознакомительную экскурсию в роддоме.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 7 апреля, в Ростовской области отметили День беременных. В честь праздника для будущих мам и пап в роддоме городской больницы № 6 Ростова-на-Дону провели ознакомительные экскурсии. Гостям показали палаты, приемное отделение и родзал.

— Основная цель мероприятий — формирование культуры бережного отношения к материнству и детству, заботы о каждой беременной, — добавила первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова.

Отметим, что в Ростовской области под наблюдением врачей находится более 16 тысяч беременных.