В Ростовской области наблюдаются более 16 тысяч беременных

В понедельник, 7 апреля, в Ростовской области отметили День беременных. В честь праздника для будущих мам и пап в роддоме городской больницы № 6 Ростова-на-Дону провели ознакомительные экскурсии. Гостям показали палаты, приемное отделение и родзал.