Открытие физиков повысит эффективность управления квантовой памятью

Ученые пришли к такому выводу при изучении поведения нескольких сложных квантовых систем, которые обладают тремя четко выраженными энергетическими уровнями. Подобные объекты, в число которых входят так называемые лямбда-атомы, сейчас широко применяются в квантовой оптике и при создании квантовой памяти, а также они рассматриваются как основа для кутритов — аналогов кубитов с тремя состояниями, которые могут стать новыми «строительными блоками» для квантовых процессоров.