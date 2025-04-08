Мир не без добрых людей: В Молдове спасатели достали щенка из колодца глубиной 15 метров

Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) спасли щенка, упавшего в глубокий колодец во дворе частного дома в селе Слобозия-Душка, Криулянского района. Инцидент произошел вечером 7 апреля около 20:36.
По данным спасательной службы, в колодце не было воды, и животное оказалось на глубине примерно 15 метров. Хозяйка щенка немедленно обратилась за помощью.
Прибывшие на место спасатели оценили ситуацию и приступили к проведению спасательной операции. Щенка удалось поднять на поверхность живым и невредимым. Он был передан владелице.