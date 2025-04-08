Белорусский врач назвала нетипичные симптомы дефицита железа в организме

Доцент кафедры клинической гематологии и трансфузиологии Института повышения квалификации и подготовки кадров здравоохранения Белорусского государственного медуниверситета Екатерина Кабаева в интервью порталу 24health.by назвала необычные признаки и симптомы, которые могут свидетельствовать о дефиците железа в организме.
Это болезненные, красные, шелушащиеся трещины на одной или обеих сторонах рта, а также болезненные белые пятна на слизистой рта.
Это холодные руки и ноги (при дефиците железа в кровь к рукам и ногам поступает недостаточно кислорода).
Дискомфорт в ногах, который не дает спать (дефицит железа в 9 раз увеличивает вероятность развития синдрома беспокойных ног по сравнению с теми, у кого железо в норме).
На недостаток железа указывает и поперечная исчерченность ногтей.
Частые простуды тоже могут говорить о дефиците железа, ведь этот элемент необходим организму для поддержания здорового иммунитета. Туда же можно отнести и беспричинные синяки, что связано с снижением выработки тромбоцитов при анемии.
Бледность кожи, особенно кожи лица, ногтей, слизистой рта и слизистой оболочки глаза также связаны с недостатком гемоглобина.
«Если вы оттянете нижнее веко вниз, цвет подкладки должен быть насыщенным, красным. Если же она очень бледного персикового или желтого цвета, это может указывать на дефицит железа», — отметила медик. или железодефицитную анемию.
Снижение либидо и плаксивость — тоже возможные признаки анемии.
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