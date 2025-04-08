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ГАИ Минска: стоимость красивых номеров авто с цифрой «8» составляет 2520 рублей

ГАИ Минска назвала стоимость красивых автомобильных номеров с цифрой 8 .
Источник: Комсомольская правда

ГАИ Минска сказала, что стоимость красивых номеров авто с цифрой «8» составляет 2520 рублей. Подробности озвучил начальник главного управления ГАИ Министерства внутренних дел Виктор Ротченков, пишет Sputnik.by.

Напомним, что в Минске появились автомобильные номера с цифрой «8». Отмечается, что сколько именно было выдано номерных автомобильных знаков с указанной цифрой, пока неизвестно. Ротченков заметил, что в обороте их уже очень-очень много.

Начальник главного управления ГАИ заметил, что многие автолюбителя уже смогли приобрести знаки с цифрой «8» путем платного индивидуального подбора. Стоимость красивых сочетаний цифр составляет 60 базовых величин, или 2520 рублей (по состоянию на 8 апреля 2025 года).

— К нам после анонса, честно сказать, образовался очень большой поток обращения граждан. В основном (берут) «красивые» номера, — отметил Виктор Ротченков.

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Тем временем ГАИ Беларуси высказалась о запрете всесезонных шин зимой.

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