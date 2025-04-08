Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мокрый снег и гололедица. Чего ждать от погоды 9 апреля?

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 9 апреля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 42% 759 мм рт. ст. +11°

В Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, а днем преимущественно по северо-западной половине временами пройдут осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер ожидается северо-западный, днем с переходом на юго-западный 4−9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от −2 до −8 градусов, при прояснениях до 10 градусов мороза. Днем температура будет колебаться от +2 по востоку до +9 по юго-западу.