Мокрый снег и гололедица. Чего ждать от погоды 9 апреля?

В Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, а днем преимущественно по северо-западной половине временами пройдут осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер ожидается северо-западный, днем с переходом на юго-западный 4−9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.