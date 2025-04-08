В Ростове в многоэтажке на шестом этаже загорелась кухня

Во вторник, 8 апреля, в обед в одной из девятиэтажек Октябрьского района Ростова загорелась кухня. Пожар произошел на Немировича-Данченко, 78 в квартире на шестом этаже. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
На место прибыли десять спасателей и пять единиц техники. В 12:46 пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 30 квадратных метров.
— Внутри квартиры нет никаких следов разрушений, — сообщили в ведомстве.
Известно, что из людей никто не пострадал, эвакуация не проводилась.