Иркутский архив передал документы о декабристах на выставку в Санкт-Петербурге

В Иркутском архиве хранится обширная коллекция материалов о жизни декабристов в Сибири, включая сведения об их прибытии в ссылку, повседневном быте, а также о культурном и просветительском влиянии на местное население. Как отметил директор архива Семен Жабинский, эти документы представляют огромную ценность для исследователей, так как позволяют глубже изучить историю декабристского движения и его роль в развитии Сибири.