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Иркутский архив передал документы о декабристах на выставку в Санкт-Петербурге

Экспозиция посвящена 200-летию восстания декабристов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Копии документов из Иркутского областного архива представлены на выставке в Санкт-Петербурге, посвященной 200-летию восстания декабристов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, экспозиция основана на материалах федеральных архивов, Государственного Эрмитажа, Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и других учреждений. Особое место в ней заняли документы, связанные с сибирским периодом жизни декабристов, поскольку Иркутск является одним из ключевых мест памяти об этом историческом событии.

В Иркутском архиве хранится обширная коллекция материалов о жизни декабристов в Сибири, включая сведения об их прибытии в ссылку, повседневном быте, а также о культурном и просветительском влиянии на местное население. Как отметил директор архива Семен Жабинский, эти документы представляют огромную ценность для исследователей, так как позволяют глубже изучить историю декабристского движения и его роль в развитии Сибири.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что круглогодичный запрет майнинга продлится в Приангарье до 2031 года.