Количество бюджетных мест в московских колледжах увеличилось до 37 тысяч

«Наши ребята уже сегодня выбирают осознанно трек профессионального образования, потому что увеличивается спектр возможностей колледжей по предложению различных специальностей из различных отраслей. Это промышленность, здравоохранение, образование, транспорт, то есть очень большой спектр на выбор ученика. Кроме этого, у современных ребят сейчас очень активно используется история с трудоустройством. Каждый ребенок уже в более раннем возрасте хочет зарабатывать свои первые средства. И, чем раньше они трудоустраиваются, тем раньше могут самостоятельно распоряжаться своими финансами. Поэтому ребята, выбирая колледж, ориентируются все-таки на то, что они рано получат профессию и уже могут совмещать непосредственно после окончания колледжа, либо работу и обучение в университете, либо уже самостоятельно выстраивать свою трудовую деятельность по профессии, которую получили, на которую сориентировались на этапе школьной жизни. И важно помогать им, в том числе и с самоопределением на более ранних этапах обучения в школе», — говорит директор школы ГБОУ Школа № 2070 Ольга Афанасьева.