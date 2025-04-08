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Погибшего омича Мельникова заменили в его компании

Бизнесмен числился соучредителем нескольких организаций.
Источник: Комсомольская правда

В конце 2024 года в ДТП на автодороге Тюмень-Омск погиб член совета директоров группы предприятий «Чистый город» Дмитрий Мельников. В апреле 2025-го в открытых источниках сообщили, что его пост в клининг-компании «Норма плюс» занял Сергей Шабаев.

«Дмитрий Мельников был известной фигурой в бизнес-среде Омска. Он занимал должность директора и совладельца Омской клининговой компании, являлся учредителем компании “Веселые колобки”, которая управляла частью аттракционов в парке 30-летия ВЛКСМ, а также возглавлял производственную компанию “Чистый город”, — писала рранее “КП Омск”.

Напомним, издание также сообщило, что в Омске простились с погибшим в зоне проведения спецоперации Виталием Дудоровым.