Погибшего омича Мельникова заменили в его компании

В конце 2024 года в ДТП на автодороге Тюмень-Омск погиб член совета директоров группы предприятий «Чистый город» Дмитрий Мельников. В апреле 2025-го в открытых источниках сообщили, что его пост в клининг-компании «Норма плюс» занял Сергей Шабаев.