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Ураганный ветер приближается к Нижегородской области

Главное управление МЧС России по Нижегородской области предупреждает о надвигающемся усилении ветра.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 42% 759 мм рт. ст. +11°
Источник: Reuters

В Нижнем Новгороде и отдельных районах области прогнозируется юго-западный ветер.

Вечером 8 апреля и в течение 9 апреля ожидаются порывы ветра, достигающие скорости 15−20 метров в секунду. В связи с этим, спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Во избежание травм рекомендуется держаться на безопасном расстоянии от деревьев, линий электропередач и ненадежных конструкций. Также не следует оставлять автомобили вблизи этих объектов.

При внезапном отключении электроснабжения используйте электрические фонари для освещения. Будьте предельно внимательны при использовании открытого огня.