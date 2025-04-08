Ураганный ветер приближается к Нижегородской области

В Нижнем Новгороде и отдельных районах области прогнозируется юго-западный ветер.
Вечером 8 апреля и в течение 9 апреля ожидаются порывы ветра, достигающие скорости 15−20 метров в секунду. В связи с этим, спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Во избежание травм рекомендуется держаться на безопасном расстоянии от деревьев, линий электропередач и ненадежных конструкций. Также не следует оставлять автомобили вблизи этих объектов.
При внезапном отключении электроснабжения используйте электрические фонари для освещения. Будьте предельно внимательны при использовании открытого огня.