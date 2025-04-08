Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летом увеличится число рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Татарстан

Летом увеличится количество рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Татарстан. Ожидается, что будет порядка 112 рейсов в неделю в Казань и Нижнекамск, сообщила пресс-служба Аэрофлота.

Источник: ИА Татар-информ

Отмечается, что в неделю будет 56 регулярных рейсов по маршруту Москва — Казань. По маршруту Санкт-Петербург — Казань ожидается 17 рейсов в неделю.

Еще 32 рейса в неделю будут выполнять из Москвы в Нижнекамск.

Напомним, что в начале апреля аэропорт Казани перешел на летнее расписание полетов, которое будет действовать до 25 октября. В этот период запланировано открытие новых рейсов и увеличение числа вылетов по имеющимся направлениям.

Ранее сообщалось, что из аэропорта «Бегишево» в июне откроются регулярные рейсы в Сургут.