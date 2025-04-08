Летом увеличится число рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Татарстан

Отмечается, что в неделю будет 56 регулярных рейсов по маршруту Москва — Казань. По маршруту Санкт-Петербург — Казань ожидается 17 рейсов в неделю.
Еще 32 рейса в неделю будут выполнять из Москвы в Нижнекамск.
Напомним, что в начале апреля аэропорт Казани перешел на летнее расписание полетов, которое будет действовать до 25 октября. В этот период запланировано открытие новых рейсов и увеличение числа вылетов по имеющимся направлениям.
Ранее сообщалось, что из аэропорта «Бегишево» в июне откроются регулярные рейсы в Сургут.