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МЧС: 9 апреля в Петербурге усилится ветер до 15 м/с

Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 42% 759 мм рт. ст. +11°
Источник: Reuters

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в пресс-службе МЧС по городу.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 9 апреля в Санкт-Петербурге ожидаются порывы ветра местами до 15 м/с.

При усилении ветра:

— уберите хозяйственные вещи с балкона, закройте окна.

— машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций.

— находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

— избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).