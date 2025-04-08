МЧС: 9 апреля в Петербурге усилится ветер до 15 м/с

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в пресс-службе МЧС по городу.
По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 9 апреля в Санкт-Петербурге ожидаются порывы ветра местами до 15 м/с.
При усилении ветра:
— уберите хозяйственные вещи с балкона, закройте окна.
— машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций.
— находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
— избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).