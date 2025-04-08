Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Молочная кухня» в Нижнем Новгороде начала продавать сливочное масло с фермы

Продукцию поставляет производитель из Шарангского района.

Источник: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородцы могут купить сливочное масло от фермерского предприятия на «Молочной кухне». Выпуском продукции по заказу муниципального учреждения занимается производитель из Шарангского района. Об этом сообщили в мэрии.

По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, планы по расширению ассортимента обсуждались вместе с руководством «Молочной кухни». Сливочное масло с фермы уже поступило в продажу.

«Молочная кухня» внимательно отбирала поставщиков, соответствующих высоким стандартам качества. Команда участвовала в контроле качества сырья и проводила его дегустации", — отметил Юрий Шалабаев.

Глава города напомнил, что в числе новинок, которые недавно пополнили ассортимент нижегородской кухни, оказались сыр «По-Адыгейски» и «Качотта», фруктовый напиток на основе молочной сыворотки и котлеты.

Напомним, что в структуру МБУЗ «Молочная кухня» входят три молочных кухни и 46 раздаточных пунктов в восьми районах Нижнего Новгорода. Подробную информацию можно узнать на сайте учреждения.

Ранее мы писали, что ресторан в Нижнем Новгороде стал лучшим на премии WHERETOEAT Center.