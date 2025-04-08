В двух районах Новосибирска введут ограничение парковки

На четырёх улицах в Дзержинском и Калининском районах Новосибирска введут запрет на парковку автомобилей. Об этом во вторник, 8 апреля сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Согласно решению, принятому на заседании рабочей группы по вопросам безопасности дорожного движения, оставлять машины будет запрещено на следующих дорожных участках:
- ул. Авиастроителей вблизи здания № 37/1.
- ул. Дунайская от дома № 19 до дома № 12.
- ул. Народная от дома № 32 до дома № 40.
- ул. Мясниковой от ул. Гребенщикова до Красного проспекта.
Соответствующие знаки там будут установлены после 20 апреля. Как сообщается, это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе пропускной способности автомобильных дорог.
«Также принято решение заменить дорожные знаки 3.27 “Остановка запрещена” на 3.28 “Стоянка запрещена” на ул. Геодезической от дома № 7/1 до дома № 1», — добавили в мэрии.
Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске ПаркНет помог оштрафовать более 200 нарушителей парковки.