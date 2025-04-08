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В Иркутской области подписан документ о стабилизации цен на продукты

Производители обещают, что не подорожают куриные яйца, сливочное масло, молоко и курица.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области подписан документ, который стабилизирует цены на социально значимые виды продуктов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, меморандум заключили с местными производителями и крупными торговыми сетями. Среди них СХАО «Белореченское», ООО «Иркутский масложиркомбинат», АО «Ангарская птицефабрика», ООО «Саянский бройлер» и другие.

— Ситуация с ценами на продукты находится на моём личном и особом контроле, — комментирует губернатор Игорь Кобзев. — Данная мера говорит о том, что стороны добровольно согласны взять на себя обязательства по стабилизации и не повышению отпускных цен до конца сентября 2025. В прошлом году подобный меморандум действовал в отношении куриного яйца, что позволило сдержать рост цен.

А про какие продукты идет речь? Производители обещают, что не подорожают куриные яйца второй категории, сливочное масло 61,5% и 72,5% жирности, а также молоко и замороженная курица.

На этом работа не останавливается — в дальнейшем планируется подписать соглашение и с другими представителями торговых организаций. Отметим, что на сегодняшний день регион полностью обеспечен куриными яйцами и молоком. Предприятия собираются и дальше сохранять высокие объемы производства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье количество индивидуальных предпринимателей за год выросло на 5,7%.