В Иркутской области подписан документ о стабилизации цен на продукты

— Ситуация с ценами на продукты находится на моём личном и особом контроле, — комментирует губернатор Игорь Кобзев. — Данная мера говорит о том, что стороны добровольно согласны взять на себя обязательства по стабилизации и не повышению отпускных цен до конца сентября 2025. В прошлом году подобный меморандум действовал в отношении куриного яйца, что позволило сдержать рост цен.