В Самарской области расписание движения электричек изменится 30 апреля и 1 мая

В Самарской области 30 апреля и 1 мая изменится расписание движения многих электричек. Это связано с проведением капитального ремонта пути на перегоне Средневолжская — Козелковская. Об этом сообщили в самарской пригородной пассажирской компании.
Так, 30 апреля отменяются следующие пригородные поезда: № 7124/7123 Новокуйбышевская (17.44) — Тольятти (20.07), № 7130/7129 Тольятти (20.56) — Самара (22.51), № 6316/6315 Курумоч (18.28) — Самара (19.53), № 6344/6343 Самара (16.51) — Курумоч (18.15).
Также в этот день не будут ходить № 6334/6333 Курумоч (12.10) — Самара (13.36), № 6332/6331 Самара (06.56) — Курумоч (08.21), а часть электричек проследуют по измененному расписанию. 1 мая 2025 года отменяются поезда: № 6332/6331 Самара (06.56) — Курумоч (08.21), № 6334/6333 Курумоч (12.10) — Самара (13.36).
Подробное измененное расписание можно посмотреть по ссылке.