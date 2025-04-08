В Самарской области расписание движения электричек изменится 30 апреля и 1 мая

Также в этот день не будут ходить № 6334/6333 Курумоч (12.10) — Самара (13.36), № 6332/6331 Самара (06.56) — Курумоч (08.21), а часть электричек проследуют по измененному расписанию. 1 мая 2025 года отменяются поезда: № 6332/6331 Самара (06.56) — Курумоч (08.21), № 6334/6333 Курумоч (12.10) — Самара (13.36).