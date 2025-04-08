Арт-объекты Казани нанесли на единую интерактивную карту

«Более 700 арт-объектов, выявленных и нанесенных на карту Казани дает представление о насыщенности городской среды или же о недостатке объектов искусства на определенных территориях», — сообщила Тухватуллина.
На карте обозначены мураллы, граффити, мозаики, памятные знаки, скульптуры, мемориалы, памятники и др. В качестве дополнения представлена карта с местами для размещения новых арт-объектов.
Карта может стать инструментом комплексного подхода к формированию комфортной и эстетически привлекательной городской среды. Содержание городского искусства может отражать историю и культурную уникальность как конкретных локаций, так и Казани в целом.