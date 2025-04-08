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Арт-объекты Казани нанесли на единую интерактивную карту

В Казани разработали интерактивную карту, на которую нанесли более 700 арт-объектов. Об этом сообщила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина в личном телеграм-канале.

Источник: ИА Татар-информ

«Более 700 арт-объектов, выявленных и нанесенных на карту Казани дает представление о насыщенности городской среды или же о недостатке объектов искусства на определенных территориях», — сообщила Тухватуллина.

На карте обозначены мураллы, граффити, мозаики, памятные знаки, скульптуры, мемориалы, памятники и др. В качестве дополнения представлена карта с местами для размещения новых арт-объектов.

Карта может стать инструментом комплексного подхода к формированию комфортной и эстетически привлекательной городской среды. Содержание городского искусства может отражать историю и культурную уникальность как конкретных локаций, так и Казани в целом.