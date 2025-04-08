Омское УФАС уличило газовиков в завышении платы за техобслуживание ВДГО

Омское УФАС уличило АО «Омскгоргаз» в нарушении антимонопольного законодательства. Поводом для проверки антимонопольной службы послужило обращение жителей трух многоквартирных домов по улицам Иртышская набережная, 12, Иванова, 2 и Карбышева, 3А. Люди пожаловались на увеличение стоимости услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО).