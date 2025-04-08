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Омское УФАС уличило газовиков в завышении платы за техобслуживание ВДГО

В ведомстве пришли к выводу, что АО «Омскгоргаз» нарушило антимонопольное законодательство.

Источник: Комсомольская правда

Омское УФАС уличило АО «Омскгоргаз» в нарушении антимонопольного законодательства. Поводом для проверки антимонопольной службы послужило обращение жителей трух многоквартирных домов по улицам Иртышская набережная, 12, Иванова, 2 и Карбышева, 3А. Люди пожаловались на увеличение стоимости услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО).

Как установила проверка УФАС, жалоба жильцов была обоснована —некоторые работы, включенные в стоимость ТО ВДГО, были необоснованно продублированы.

«По мнению УФАС, технологически это нецелесообразно, ведет к необоснованному завышению стоимости работ и ущемлению интересов неопределенного круга потребителей, в том числе заявителей», — пояснили в УФАС.

В итоге антимонопольная служба выписала газовикам предписание об устранении нарушения. Также «Омскгоргаз» обязан сделать перерасчет платы за ТО ВДГО.

Ранее мы писали, что омское УФАС уличило в нарушении законодательства ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».