Новая трамвайная 14-километровая ветка появится в Екатеринбурге

В Екатеринбурге проложат новую трамвайную ветку. Ее протяженность составит 14,2 километра. А новый маршрут будет соединять улицу Юлиуса Фучика и микрорайон Новокольцовский. Об этом в своем tg-канале сообщил глава города Алексей Орлов.
— Работаем над развитием транспортной инфраструктуры Екатеринбурга. Утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства еще одной трамвайной линии, — сообщает мэр города.
На маршруте будет предусмотрено 22 остановки. Для пешеходов сделают широкие тротуары, а также велодорожки. Кроме того, планируется построить новое трамвайное депо. Оно расположится на площади в девять гектаров.