В Уфе заключен контракт на благоустройство парка Ленина

В рамках благоустройства в парке имени Ленина заменят старый асфальт и инженерные сети. Для создания безопасной среды на территории появятся камеры видеонаблюдения и дополнительное освещение. Также здесь установят малые архитектурные формы, обустроят тематическую и детскую площадки, будут высажены деревья. Отремонтируют и чаши парковых фонтанов.