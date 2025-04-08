В Уфе заключен контракт на благоустройство парка Ленина

По данным сайта госзакупок, стоимость работ составит 111 млн рублей. Финансирование проекта будет идти из федерального, регионального и муниципального бюджетов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Напомним, за обновление парка Ленина уфимцы отдали больше всего голосов на всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов для благоустройства в 2025 году. Всего проголосовало 44 510 человек.
В рамках благоустройства в парке имени Ленина заменят старый асфальт и инженерные сети. Для создания безопасной среды на территории появятся камеры видеонаблюдения и дополнительное освещение. Также здесь установят малые архитектурные формы, обустроят тематическую и детскую площадки, будут высажены деревья. Отремонтируют и чаши парковых фонтанов.
На входной зоне центральной аллеи с улицы Заки Валиди проектом предлагается восстановить историческую арку. Закладной камень стелы в честь принятия Декларации о государственном суверенитете и четыре стелы, демонстрирующие награды БАССР, сохранят свое местоположение.
Проект благоустройства парка Ленина планируется реализовать в 2025—2026 годах.