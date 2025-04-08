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Скейт-парк и памп-трек появятся на обновлённом стадионе им. Колющенко в Челябинске

Реконструкция стадиона им. Колющенко завершится в этом году. Одним из последних её этапов станет установка скейт-парка и памп-трека. О том, как преобразился спортивный объект уже к этому моменту, рассказали в администрации Челябинска.

Источник: Pchela.News

Самые масштабные работы по реконструкции стадиона имени Колющенко подошли к концу. Горожане уже могут оценить результаты работ. На стадионе уложили искусственный газон, сделали беговые дорожки со специальным резиновым покрытием. Также тут появились уличные тренажёры и современное наружное освещение.

Внутри тоже стало намного комфортнее. Спортсмены могут пользоваться удобными скамейками, современными душевыми и раздевалками. А болельщики — обновлёнными трибунами. Теперь наблюдать за соревнованиями в более комфортных условиях могут более 600 зрителей.

С наступлением тепла здесь установят скейт-парк и памп-трек для любителей экстрима. Все работы планируется завершить в этом году.

сообщили в мэрии