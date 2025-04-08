Едва не произошла авария: в Уфе водитель корейской иномарки потерял сознание за рулем

Вчера вечером, 7 апреля, на улице Сипайловской в Уфе произошел инцидент: водитель Kia Soul внезапно потерял сознание, из-за чего машина съехала с проезжей части. О происшествии рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
На место ЧП прибыли спасатели поисково-спасательного отряда УГЗ. Они обеспечили доступ к 36-летнему пострадавшему и помогли медикам транспортировать его в карету скорой помощи.
— Обстоятельства произошедшего выясняются, — заявили в экстренной службе.
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