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Едва не произошла авария: в Уфе водитель корейской иномарки потерял сознание за рулем

В Уфе водитель Kia Soul прямо за рулем лишился сознания.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 7 апреля, на улице Сипайловской в Уфе произошел инцидент: водитель Kia Soul внезапно потерял сознание, из-за чего машина съехала с проезжей части. О происшествии рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

На место ЧП прибыли спасатели поисково-спасательного отряда УГЗ. Они обеспечили доступ к 36-летнему пострадавшему и помогли медикам транспортировать его в карету скорой помощи.

— Обстоятельства произошедшего выясняются, — заявили в экстренной службе.

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