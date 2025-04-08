Минчанка выплатит колледжу 40 678 рублей, проигнорировав работу по распределению

Сообщается, что в период с сентября 2014 по июнь 2018 года минчанка училась в Минском государственном музыкальном колледже им. М. И. Глинки за счет бюджетных средств. После этого она продолжила обучение в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. И окончила ее в 2023 году.