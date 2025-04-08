Минчанка выплатит колледжу 40 678 рублей, проигнорировав работу по распределению. Подробности озвучили в суде Заводского района, пишет агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что в период с сентября 2014 по июнь 2018 года минчанка училась в Минском государственном музыкальном колледже им. М. И. Глинки за счет бюджетных средств. После этого она продолжила обучение в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. И окончила ее в 2023 году.
Уточняется, что между ответчицей и Министерством культуры Беларуси в августе 2018 года был заключен договор, касающийся отработки срока обязательной работы по распределению выпускниками госучреждений среднего специального образования, который поступили в учреждения образования в сфере культуры России. Но минчанка это проигнорировала.
Сказано, что в сентябре 2023 года в Минский государственный музыкальный колледж им. М. И. Глинки от матери ответчицы поступило заявление, в котором содержалась просьба рассчитать сумму средств, которые были затрачены государством на обучение дочери, чтобы добровольно их возместить.
«Ей по почте отправили извещение с копией приказа и расчетом суммы в 40 678 рублей, подлежащих возмещению в бюджет в месячный срок в добровольном порядке», — сказано в сообщении.
Вместе с тем указано, что минчанка смогла возместить только 3000 рублей. Старший помощник прокурора Заводского района Владислав Гапанович обратил внимание, что, согласно статье 78 Кодекса об образовании, если выпускники, которым было предоставлено место работы через распределение, не отработали установленный срок, то им нужно возместить средства, затраченные государством на их подготовку.
— Исходя из этого, суд постановил взыскать с ответчицы в доход местного бюджета средства, затраченные государством на ее обучение в колледже, — пояснил помощник прокурора.
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