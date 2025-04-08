Белстат: белоруски впервые вступают в брак в 26,7 года, а белорусы в 28,9

Согласно данным, в 2024 году средний возраст для женщины, которая впервые вступила в брак, составил 26,7 лет, а для мужчины — 28,9 лет. В Белстате отметили, что всего было зарегистрировано более 46,2 тысячи браков. Так, впервые вступили в брак 28 146 женщин и 29 776 мужчин.