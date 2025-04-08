В Ростовской области в 2025 году благоустроят 168 общественных территорий

Напомним, за последние пять лет в Ростовской области уже преобразили 871 общественное пространство — от крупных парков в городах до уютных зон отдыха в сельских поселениях. Реализация нацпроекта продолжается, и в 2025 году регион сделает новый шаг к созданию комфортной среды для жизни.