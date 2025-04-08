В Ростовской области в 2025 году благоустроят 168 общественных территорий

В 2025 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Ростовской области будет обновлено 168 объектов — парков, скверов и зон отдыха. О планах по преобразованию городских и сельских пространств в регионе в своем Telegram-канале написал глава региона Юрий Слюсарь.
— Донские города и села должны быть комфортными для жителей и привлекательными для гостей. В регионе регулярно появляются новые общественные пространства и зоны отдыха. А благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» жители сами решают, какую территорию нужно преобразить, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Например, в Ростове-на-Дону масштабные изменения ждут три большие территории:
— Сквер им. Оганова на Военведе;
— Сквер на проспекте Буденновском, 2;
— Пространство на улице Зорге (от проспекта Стачки).
— Эти общественные территории станут многофункциональными точками притяжения для всех горожан. Здесь появятся современные площадки для игр и спорта, зоны отдыха и много зелени, которой не хватает городу, — отметил глава региона.
В Таганроге же благоустроят сквер на улице Маршала Жукова — единственную зеленую зону в жилом районе. По словам Слюсаря, его сделают таким, каким его хотят видеть местные жители.
Напомним, за последние пять лет в Ростовской области уже преобразили 871 общественное пространство — от крупных парков в городах до уютных зон отдыха в сельских поселениях. Реализация нацпроекта продолжается, и в 2025 году регион сделает новый шаг к созданию комфортной среды для жизни.