В Омске из-за укрупнения УДХБ сокращают работников

Реорганизация проходит по инициативе городской администрации. Как сообщили в Омском городском совете, решение уже одобрил комитет по муниципальной собственности. Как надеются в мэрии, слияние позволит более эффективно проводить работы по благоустройству общественных территорий города. Вместе с тем не обойдется и без сокращений — под него попадут девять сотрудников БУ «Центр компетенций по вопросам городской среды».