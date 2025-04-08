В Омске из-за укрупнения УДХБ сокращают работников

В Омске будут реорганизованы два бюджетных муниципальных учреждения. К БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» присоединяют муниципальный Центр компетенций по вопросам городской среды.
Реорганизация проходит по инициативе городской администрации. Как сообщили в Омском городском совете, решение уже одобрил комитет по муниципальной собственности. Как надеются в мэрии, слияние позволит более эффективно проводить работы по благоустройству общественных территорий города. Вместе с тем не обойдется и без сокращений — под него попадут девять сотрудников БУ «Центр компетенций по вопросам городской среды».
Как пояснили в горсовете, все они работают в организации по совместительству, большая же часть сотрудников Центра компетенций будет трудоустроена в УДХБ. Реорганизация позволит сэкономить 3, 7 млн рублей городского бюджета.