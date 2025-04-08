Жителю Уфы, напавшему на трех школьниц, дали 3 года «строгача»

Жителю Уфы, напавшему на трех школьниц, вынесли приговор. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
Инцидент случился позавчера — 17 февраля. Согласно версии следствия, в подъезде жилого дома пьяный мужчина увидел выходившую из квартиры школьницу, толкнул ее обратно и зашел следом. В квартире были две подруги девочки, втроем они пытались выгнать мужчину. Несовершеннолетние получили травмы. В момент задержания злоумышленник оказал сопротивление и напал на полицейского.
Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство», «Применение насилия в отношении сотрудника полиции» и «Нарушении неприкосновенности жилища». Мужчина признал вину. Суд дал ему три года колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
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