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В Ростовской области удалили 25 объявлений о продаже рецептурного препарата с рук

Объявления с незаконной продажей иностранных лекарств заблокировали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Продажу зарубежных препаратов с рук пресекли в Ростовской области. Об этом сообщили в Росздравнадзоре по Ростовской области.

Речь идет о контрацептивной внутриматочной спирали, которая отпускается по рецепту и вводится только медицинскими сотрудниками. По словам частных продавцов, препарат был привезен из Турции и Казахстана. Цена на товар начиналась от восьми тысяч рублей и доходила до 17 тысяч.

За сутки сотрудники Росздравнадзора обнаружили 25 таких объявлений в интернете. В итоге все они были заблокированы.