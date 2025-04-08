В Ростовской области удалили 25 объявлений о продаже рецептурного препарата с рук

Речь идет о контрацептивной внутриматочной спирали, которая отпускается по рецепту и вводится только медицинскими сотрудниками. По словам частных продавцов, препарат был привезен из Турции и Казахстана. Цена на товар начиналась от восьми тысяч рублей и доходила до 17 тысяч.