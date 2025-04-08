В Беларуси цена на лимоны может увеличиться после остановки экспорта из Турции. Подробности Sputnik.by озвучил представитель одной из крупных розничных сетей.
Ранее стало известно, что Турция останавливает экспорт лимонов в Беларусь и другие страны из-за проблем с урожаем. Вместе с тем представитель сети отметил, что вместо поставок турецких лимонов, будут закупать их в Аргентине и ЮАР. По его словам, поставки в Беларусь названного фрукта могут быть налажены из Египта, Испании, Китая.
Несмотря на то, что новые поставщики найдены, стоимость лимонов, вероятно, может вырасти. Однако представитель сети не смог пояснит, связано ли это с особенностями логистики или другими причинами.
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