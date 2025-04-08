В Беларуси цена на лимоны может увеличиться после остановки экспорта из Турции

Ранее стало известно, что Турция останавливает экспорт лимонов в Беларусь и другие страны из-за проблем с урожаем. Вместе с тем представитель сети отметил, что вместо поставок турецких лимонов, будут закупать их в Аргентине и ЮАР. По его словам, поставки в Беларусь названного фрукта могут быть налажены из Египта, Испании, Китая.