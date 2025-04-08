Первый в Омске аукцион по застройке частного сектора по программе КРТ не состоялся

В Омске признан несостоявшимся первый аукцион по программе комплексного развития территории с уже сложившейся городской застройкой. Современный микрорайон с высотками и социальной инфраструктурой предполагалось построить в границах улиц 16-я Северная—Герцена—Красный Пахарь— 7-я Северная, где расположено около пятисот частных домов и несколько аварийных многоэтажек.
Аукцион по выбору застройщика мэрия объявила в марте. Начальная цена контракта составляла 1, 3 млрд рублей. На реализацию программы отводилось десять лет. Шаг аукциона составлял 3% от начальной цены, кроме того, участникам торгов необходимо было внести задаток в размере 50% от начальной стоимости контракта.
Желающих пойти на такие финансовые условия, взяв на себя обязанности по расселению людей и участию в создании социальной инфраструктуры среди застройщиков не нашлось. На аукцион не было подано ни одной заявки.