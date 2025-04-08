Путин отметил рост числа преподавателей в подмосковных школах

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на увеличение количества преподавателей в школах Московской области.
На встрече с главой государства губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе будут построены порядка 25 школ и особое внимание будет уделено заботе об учителях.
«У вас увеличивается количество преподавателей школ, да?» — заметил Путин.
В свою очередь Воробьев доложил, что в области увеличивается и количество школ, и количество преподавателей.