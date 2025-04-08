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Путин отметил рост числа преподавателей в подмосковных школах

Путин обратил внимание на увеличение числа учителей в школах в Подмосковье.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на увеличение количества преподавателей в школах Московской области.

На встрече с главой государства губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе будут построены порядка 25 школ и особое внимание будет уделено заботе об учителях.

«У вас увеличивается количество преподавателей школ, да?» — заметил Путин.

В свою очередь Воробьев доложил, что в области увеличивается и количество школ, и количество преподавателей.