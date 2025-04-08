В Okko вышел документальный сериал «Быть цыганом»

~В том числе и те, которые без контекста, кажется, работают так себе и в особо «талантливых» людях могут посеять зерно ненависти,~ — на каждых безобидных «песиков-песиков» найдутся свои «Ненавижу, [блин], цыган», и речь уже будет идти не только и не столько о герое Брэда Питта. Хотя сам Ричи неоднократно подчеркивал, что с любовью и огромным уважением относится к представителям этой народности, восхищаясь их умом и свободой. И на всякий случай уточнял — его фильмы, вроде бы пропитанные жуткими стереотипами, на самом деле борются с этими самыми стереотипами.