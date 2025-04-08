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Из Уфы в Новый Уренгой рейсов станет больше

Из Уфы в Новый Уренгой рейсов станет больше. Авиакомпания Red Wings с 10 апреля увеличивает частоту полетов по данному маршруту. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и субботам, на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажирских кресел.

Источник: Башинформ

Время в пути составит 2 часа 45 минут.

В уфимском аэропорту напомнили, что в действующем расписании в Новый Уренгой выполняют рейсы авиакомпании Utair, IRAERO и «Ямал».