Время в пути составит 2 часа 45 минут.
В уфимском аэропорту напомнили, что в действующем расписании в Новый Уренгой выполняют рейсы авиакомпании Utair, IRAERO и «Ямал».
Из Уфы в Новый Уренгой рейсов станет больше. Авиакомпания Red Wings с 10 апреля увеличивает частоту полетов по данному маршруту. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и субботам, на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажирских кресел.
Время в пути составит 2 часа 45 минут.
В уфимском аэропорту напомнили, что в действующем расписании в Новый Уренгой выполняют рейсы авиакомпании Utair, IRAERO и «Ямал».