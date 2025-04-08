Из Уфы в Новый Уренгой рейсов станет больше. Авиакомпания Red Wings с 10 апреля увеличивает частоту полетов по данному маршруту. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и субботам, на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажирских кресел.