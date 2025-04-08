Белстат: белорусы чаще женятся на россиянках и украинках, а белоруски выходят замуж за россиян, литовцев и турков

Согласно сведениям, в 2024 году белорусские мужчины взяли в жены 1307 невест из других стран. Так, чаще всего это были гражданки России (956). На втором месте оказались украинки — 149. Кроме того, на третьем месте оказались гражданки Казахстана (32). Также белорусские мужчины женились на девушках из Литвы (31) и Латвии (16).