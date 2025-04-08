Белстат: белорусы чаще женятся на россиянках и украинках, а белоруски выходят замуж за россиян, литовцев и турков

Белстат сообщил, что белорусы чаще женятся на россиянках и украинках. Это следует из инфографики Национального статистического комитета, которая опубликована на официальном сайте ведомства.
Согласно сведениям, в 2024 году белорусские мужчины взяли в жены 1307 невест из других стран. Так, чаще всего это были гражданки России (956). На втором месте оказались украинки — 149. Кроме того, на третьем месте оказались гражданки Казахстана (32). Также белорусские мужчины женились на девушках из Литвы (31) и Латвии (16).
Что касается белорусских женщин, то в 2024 году они также выходили замуж за иностранцев. Указанных союзов оказалось 1856. Среди женихов лидерами оказались россияне — было заключено 957 браков. На втором месте оказались литовцы (73), на третьем — граждане Турции (69). Также белоруски выбирали в мужья украинцев (56) и граждан Казахстана (49).
Тем временем Белстат сказал, что белоруски впервые вступают в брак в 26,7 года, а белорусы в 28,9.
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