Сирены включат на Туапсинском НПЗ 10 апреля

Локальную систему оповещения включат на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Сирены заработают в 10:00.
«Запланирована проверка готовности локальной системы оповещения. Будут включены электрические сирены, голосовое оповещение по громкой связи о проводимой проверке», — сообщили в администрации Туапсинского муниципального округа.
Жителей просят соблюдать спокойствие во время проверки.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что в регионе действует экстренное предупреждение по заморозкам. В ближайшие дни ночью и утром температура воздуха опустится до −4 градусов.