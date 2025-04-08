Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сирены включат на Туапсинском НПЗ 10 апреля

Системы оповещения заработают на Туапсинском НПЗ утром 10 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Локальную систему оповещения включат на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.

Сирены заработают в 10:00.

«Запланирована проверка готовности локальной системы оповещения. Будут включены электрические сирены, голосовое оповещение по громкой связи о проводимой проверке», — сообщили в администрации Туапсинского муниципального округа.

Жителей просят соблюдать спокойствие во время проверки.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что в регионе действует экстренное предупреждение по заморозкам. В ближайшие дни ночью и утром температура воздуха опустится до −4 градусов.