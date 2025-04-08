ГД приняла поправки об освобождении от призыва воевавших добровольцев

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправки об освобождении от призыва на военную службу граждан, не менее полугода пребывавших в добровольческих формированиях, а также не менее полугода, начиная с мая 2014 года, участвовавших в боевых действиях по решению органов власти ДНР и ЛНР.