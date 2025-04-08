ГД приняла поправки об освобождении от призыва воевавших добровольцев

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправки об освобождении от призыва на военную службу граждан, не менее полугода пребывавших в добровольческих формированиях, а также не менее полугода, начиная с мая 2014 года, участвовавших в боевых действиях по решению органов власти ДНР и ЛНР.
Соответствующие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в феврале. Его авторами выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.
Поправками предлагается освободить от призыва на военную службу граждан, пребывавших не менее шести месяцев в добровольческих формованиях. Те граждане, которые пребывают в добровольческих формированиях на момент призыва, будут пользоваться отсрочкой.
Согласно поправкам, от призыва на военную службу также освобождаются граждане России, не пребывающие в запасе, прошедшие военную службу в Вооруженных силах ДНР, воинских формированиях и органах ДНР или в Народной милиции ЛНР, воинских формированиях и органах ЛНР.
Также от призыва освобождаются граждане, принимавшие не менее 6 месяцев участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР и ЛНР в соответствии с решениями органов власти ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.