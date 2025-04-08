Ричмонд
+7°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума приняла закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ

ГД приняла закон о приеме в вуз из колледжа без ЕГЭ лишь на схожую специальность.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ лишь на схожую специальность.

В настоящее время, согласно действующему законодательству, университет вправе принимать выпускников колледжей на основании внутренних вступительных испытаний вне зависимости от того, соответствует профиль абитуриента будущему направлению подготовки или нет.

Законом предлагается позволить абитуриентам со средним профессиональным образованием поступить в вуз по результатам вступительных испытаний, если направления совпадают.

Председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что будет правильно, если такие льготы будут предоставляться только при поступлении в вуз по профилю.