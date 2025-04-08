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Участие в акции «Дон помнит» приняли более 5 тысяч жителей Ростовской области

В Ростовской области привели в порядок 600 памятников и воинских захоронений.

Источник: Комсомольская правда

На выходных в Ростовской области более пяти тысяч донских волонтеров-участников акции «Дон помнит» благоустроили 600 воинских захоронений в Ростове, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Зерноградском и Миллеровском районах. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Акция стартовала первого апреля по инициативе врио губернатора Юрия Слюсаря. А для удобства была создана электронная карта памяти, где каждый может зарегистрироваться и стать участником акции. Также там можно найти более двух тысяч воинских захоронений, памятников и вечных огней.