Участие в акции «Дон помнит» приняли более 5 тысяч жителей Ростовской области

Акция стартовала первого апреля по инициативе врио губернатора Юрия Слюсаря. А для удобства была создана электронная карта памяти, где каждый может зарегистрироваться и стать участником акции. Также там можно найти более двух тысяч воинских захоронений, памятников и вечных огней.