Нижегородцев призывают регистрировать и маркировать домашних животных

Ветеринары Госветслужбы с 1 марта 2025 года начали оказывать в Нижнем Новгороде владельцам домашних животных услугу по маркированию с присвоением уникального номера. Об этом сообщает городское Госветуправление.
Выбор средства маркирования — клеймение, электронные метки, бирки или вживляемые микрочипы — на усмотрение владельца. За месяц во всех районах Нижнего Новгорода маркировано таким образом 341 животное.
«Работа ведется в рамках выполнения постановления правительства Нижегородской области № 730 от 22 ноября 2024 года, — уточнил начальник ГБУ НО “Госветуправление г. Нижний Новгород” Евгений Помазов. — Учет, регистрация и маркирование домашнего животного проводится при обращении владельца в ветеринарное управление либо во время выездных вакцинаций животных ветеринарами госветслужбы. Хозяин четвероногого питомца должен иметь при себе паспорт, номер ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), а также ветеринарный паспорт собаки, куда впоследствии будет занесена запись о регистрации животного с присвоенным уникальным номером. Если такой документ у домашнего любимца отсутствует, то он оформляется при регистрации».
Регистрацию необходимо сделать при достижении питомцем трехмесячного возраста. Проводится она за счет средств владельца. Уникальный идентификационный номер присваивается один раз на всю жизнь. При постановке на учет ветеринар прописывает в реестре вид, породу, пол и окрас животного, его кличку и дату рождения, место содержания и полные данные владельца.
Отметим, процедура чипирования безболезненная, легко переносится. Это укол под лопатку с введением под кожу микрокапсулы, которая в дальнейшем не доставляет питомцам никаких неудобств.
Обязательным условием для маркирования домашних животных является их вакцинация против бешенства. В каждой государственной ветеринарной клинике района разработан график бесплатной вакцинации против бешенства, уточнить время посещения можно по телефону: 439−45−64.
«Регистрация домашних животных позволит вести учет их численности, идентифицировать, установить его принадлежность к тому или иному хозяину. Мы все в ответе за тех, кого приручили, поэтому призываю владельцев домашних животных не тянуть с регистрацией любимых питомцев. Давайте вместе наведем порядок в мире братьев наших меньших», — подчеркнул Евгений Помазов.
По всем вопросам регистрации и маркирования животных следует обращаться в госветклинику по месту жительства. Контакты и время работы — на сайте Госветуправления Нижнего Новгорода.