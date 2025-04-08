Нижегородцев призывают регистрировать и маркировать домашних животных

«Работа ведется в рамках выполнения постановления правительства Нижегородской области № 730 от 22 ноября 2024 года, — уточнил начальник ГБУ НО “Госветуправление г. Нижний Новгород” Евгений Помазов. — Учет, регистрация и маркирование домашнего животного проводится при обращении владельца в ветеринарное управление либо во время выездных вакцинаций животных ветеринарами госветслужбы. Хозяин четвероногого питомца должен иметь при себе паспорт, номер ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), а также ветеринарный паспорт собаки, куда впоследствии будет занесена запись о регистрации животного с присвоенным уникальным номером. Если такой документ у домашнего любимца отсутствует, то он оформляется при регистрации».